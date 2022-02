Simeone la lanza un dardo a Xavi Hernández: "Decía que el estilo del Atleti no era para equipos grandes..."

En cuanto al estilo de juego del cuadro rojiblanco, "no sería el estilo del Barça". "No creo que en el Barça se entendiera la forma de jugar del Atlético, no encaja. No significa que no sea competitivo, que no tenga mérito, pero la gente no entendería que nos encerráramos en un bloque bajo atrás con 11 jugadores dentro del área. Es lícito, sí, y nadie puede decir que no ganes de esta manera; el 'Cholo' ha ganado dos ligas y casi la 'Champions' con un estilo muy concreto. Pero no es el estilo del Barça", apuntó.