Simeone no se olvida de la pandemia en plena celebración: "Nos dejó mucha gente por el virus, fue un año difícil"

"Me viene reírme, me sale naturalmente empezar a reírme, no sé porqué, pero me río, es una alegría que me sale de adentro. Hoy repasaba en la previa del partido cuando dejábamos el Calderón y pensábamos en si seguíamos o no. Decía que me iba a quedar porque pensaba que el club tenía futuro y no me equivoqué. El club sigue creciendo, ha hecho un trabajo enorme de la mano de Miguel, Enrique, toda la gente que no se ve, le ha dado al club una estabilidad más allá de los resultados, ellos siempre buscaron que pase esto. No están aquí festejando, pero dentro de un rato nos abrazaremos".