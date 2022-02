El Cholo Simeone empieza a sentir que no todo el mundo en el club está con él

El entrenador argentino se irá del Atlético de Madrid cuando él quiera

Varios técnicos han llamado al equipo rojiblanco “por lo que pueda pasar”

¿Seguirá Simeone en el Atlético de Madrid? El entrenador argentino se irá del club rojiblanco cuando él decida, pero ahora no siente el apoyo total desde dentro del club, y eso no le gusta, como informó Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER. El Atlético perdió ante el Levante en el Metropolitano y quedar entre los cuatro primeros para entrar en la Champions empieza a peligrar a final de temporada.

“Los atléticos empiezan a preguntarse qué está pasando. El equipo es un esperpento, es irreconocible. No se parece al Atlético del Cholo, ¿qué está pasando? No hay una varita mágica. Simeone empieza a notar que no todo el mundo está con él. Simeone es dios en el Atlético porque se lo ha ganado, pero los dioses en el deporte no son eternos. No digo que el Cholo haya dejado de serlo, pero va camino de ello”, explicó Manu Carreño en la Cadena SER.

Pero lo que preocupa a los atléticos es lo que pueda pasar de cara a la próxima temporada. “A lo mejor hay gente que le da la palmadita en la espalda, pero empieza a desconfiar de él. En el club no dudan de la capacidad del Cholo, aunque ven una desconexión entre el equipo y el entrenador. El Cholo empieza a sentir que no todo el mundo está con él y eso le saca le toca las narices, aunque públicamente no lo vayan a decir. En el Atlético de Madrid este año ha habido conversaciones con algún entrenador. Lo que otros años era impensable... ahora hay entrenadores que han dicho ‘aquí estoy yo por lo que pueda pasar’. A final de temporada pueden pasar muchas cosas”, señaló Manu Carreño en El Larguero.

El objetivo principal del Atlético en la Liga es entrar en la Champions, pero con la temporada de Sevilla y Betis, y la línea ascendente del Barcelona de Xavi Hernández y del Villarreal de Unai Emery, cada vez parece más complicado, y más tras caer ante el Levante en el Metropolitano.

Simeone, sobre el gesto de Giménez: "A la afición no se le puede decir nada"

"Siempre duelen las derrotas, en el momento que caigan", añadió escuetamente. "Hoy, tranquilidad. Mañana charlaremos un rato para ver un poco lo que pienso y siento", prosiguió. "Al equipo yo lo veo siempre con buena ilusión y entusiasmo. Veníamos de una victoria difícil y complicada y hoy podía ser un salto para engancharnos y no lo supimos aprovechar otra vez", señaló el argentino.

Sobre el incidente de Giménez con el público, al que mandó callar, dijo: "No lo vi, pero a la gente no se puede decir nada. Al contrario, todo el partido los sentimos cercanos al equipo, buscando que reaccionase. La realidad es esta. Muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions y yo digo que es posible. Las palabras aburren. Hay que demostrarlo con hechos".