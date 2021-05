Sergio Ramos cree que no son motivos deportivos por lo que no va a la Eurocopa: respondió con monosílabos a Luis Enrique

Sergio Ramos no terminó convencido con las explicaciones de Luis Enrique

Se produjo una conversación tensa y con monosílabos entre jugador y seleccionador

El capitán cree que no son los problemas físicos los que le ha llevado a quedarse fuera

La noticia de la ausencia de Sergio Ramos en la Selección española va a traer cola. El seleccionador explicó cuando comunicó la convocatoria que había tenido una conversación con él donde se lo había comunicado. Luis Enrique dijo que fue "educada y correcta", pero el jugador en el fondo se siente traicionado.

En la última lista no estaba al 100% y el técnico asturiano gestionó los minutos que el camero disputó sobre el terreno de juego. Ahora él y su entorno estaba convencido de que iba a ir, que con el par de semanas que quedaba por delante para comenzar el torneo llegaba de sobra en forma.

No le ha gustado las razones que le ha dado y considera que hay otras por las que no le ha llevado. La conversación que dice Luis Enrique apenas duró dos minutos, fue muy fría y que sobre todo Ramos, dolido con la reciente noticia, respondió con monosílabos y apenas articulando palabras.

Ramos considera que su estado no era tan malo y que debería de haberle esperado para el comienzo de la Eurocopa. El capitán blanco se machaba en la última semana con dobles sesiones en Valdebebas y estaba convencido que iba a llegar a su alto rendimiento para la Eurocopa por todo esto y viendo que su mejora estaba pronto por llegar considera que no hay motivos sobre su físico de por medio y pueden que haya otros que el seleccionador no le ha dado.

Un seguidor más desde casa

Tras dar a conocer que no iba el que hasta ahora ha sido el capitán de la Selección compartía en sus redes sociales el profundo pesar de no poder estar en la Eurocopa. "Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.

He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", comentó en su perfil.