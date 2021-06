El Sevilla no puede hacer frente al sueldo de Ramos pero si podría incluir -al no pagar traspaso al club blanco- un plus por el fichaje . Eso ayudaría a que el defensa aceptase una hipotética oferta. Haciendo números, Ramos podría llegar a tener una ficha máxima de cinco millones en un contrato de varias temporadas.

Por el momento no hay nada de nada entre el Sevilla y Sergio Ramos pero ambos saben que la posibilidad de un regreso a casa está sobre la mesa. Ramos es agente libre, no hay acuerdo con el Real Madrid ni pago de traspaso, y eso abre el abanico a todos los clubes.

Luis Enrique no quiere saber nada de Ramos

"Lo que me interesa es la selección. En la presentación dediqué todo el tiempo a dar la explicación, no sé si convence o no, pero es la explicación y no hay otra", manifestó en rueda de prensa sobre el defensa del Real Madrid.