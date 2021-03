En esa última comparecencia ante los medios Sergio Ramos aseguró sobre su renovación que "es un tema que no hemos tocado. No nos genera intranquilidad ni a mí ni al club. Siempre he dicho que el tema del futuro no me preocupa. Llevo muchos años en el Madrid y nunca me he planteado la salida del equipo en el que quiero estar. No creo que haya problemas si tenemos que llegar a un acuerdo".