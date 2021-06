Ramos, que ha tenido sobre la mesa durante meses la renovación del Real Madrid, no encuentra una salida que le satisfaga y está dispuesto a dar un paso atrás. El sevillano ve ahora con buenos ojos continuar hasta junio del año 2022 y aplicar una reducción económica por la que ya han pasado compañeros como Modric o Lucas Vázquez.

Pero el gran problema con el que se encuentra ahora mismo el camero es que ya no existe oferta de ampliación de contrato. Desde los despachos del Santiago Bernabéu se han cansado del silencio de Ramos y tienen planificada la estrategia deportiva con Carlo Ancelotti pero sin el defensa.

El entorno del camero le ha recomendado que de el paso y desbloquee la renovación con un encuentro cara a cara con la directiva madridista. No será fácil pero es la única salida que le queda a Ramos si realmente quiere seguir en el Real Madrid. Si no hay movimiento en los próximos días el club seguirá considerando que Ramos no quiere continuar en la plantilla.