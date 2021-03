Sergio Ramos, celebración sin regalo: el capitán sigue sin renovar por el Real Madrid

Pasan las semanas y la renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid no llega. El capitán cumple este martes 35 años y lo hace sin el regalo gordo: su continuidad en el equipo al que llegó hace 16 temporadas. Las negociaciones no se han roto pero siguen sin cuajar a tan solo tres meses de la ruptura definitiva del contrato.

Ramos, en su última comparecencia en público, aseguró sobre su renovación que “no hay nada nuevo, ya me gustaría. Me gustaría irme del Real Madrid con la conciencia tranquila y por la puerta grande”. Quince días después de estas palabras la situación es la misma: no hay acuerdo.