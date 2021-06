Sergio Ramos explica su salida del Real Madrid: "La oferta de renovación tenía una fecha de caducidad y no me había enterado"

Sergio Ramos se despide del Real Madrid entre lágrimas: "Nada volverá a ser como lo que he vivido aquí"

"Me hubiera gustado despedirme en el Santiago Bernabéu"

Ramos primero dijo adiós junto a Florentino y después explicó las razones de su salida

Sergio Ramos se despidió del Real Madrid en una rueda de prensa tras 16 años en el equipo blanco, y dijo adiós con 22 títulos y como un mito del madridismo. El sevillano estuvo acompañado por toda su familia en un día muy importante, tanto para él como para el Real Madrid. Sergio Ramos tenía que explicar el motivo de su salida y por qué no había llegado a un acuerdo de renovación. Pero primero tuvo lugar la despedida conjunta, junto a Florentino Pérez y en un acto institucional del club. Después, Sergio Ramos salió para responder a las preguntas y dar las razones de su salida del Real Madrid.

“Han pasado muchas cosas, circunstancias que ocurren en la vida. Lo primero que me gustaría decir es que nunca me he querido del Real Madrid. Ese siempre ha sido mi propósito. Para ser breve, me remonto a la Liga del confinamiento. El club me ofreció continuar y por razones del COVID se dejó a un margen. El club me hizo una oferta de un año, con una bajada de salario. El dinero nunca fue un problema. Me ofrecían un año y yo quería uno. Acepto la oferta con la bajada de salario y me dicen que ya no hay oferta. La oferta de renovación tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado”, explicó el jugador sevillano.

"Las condiciones han ido variando tanto por su parte como por la nuestra. A mí nunca se me había comunicado que la oferta tenía una fecha de caducidad. Cuando finalmente acepto la oferta, se me dice que esa oferta había caducado. Desconozco por qué la oferta tiene una fecha de caducidad, pero en un periodo de negociación entiendo que hay un trato amigable y negociable. Quizá malinterprete o no lo entendí, pero nunca lo interpreté así. Sí dije al club que planificase sin mí en el momento de la negociación", dijo Ramos.

"Alguna vez he utilizado en un entorno cercano que el Real Madrid y Sergio Ramos era un matrimonio perfecto. Son circunstancias de la vida. No hubiese estado de más que Florentino estuviese aquí a mi lado. Ahora hay que intentar la felicidad y buscar otro equipo, y añadir más títulos a mi palmarés", apuntó el jugador.

No hubiese estado de más que Florentino estuviese aquí a mi lado

Otra de las grandes cuestiones a resolver era su ausencia con la Selección en la Eurocopa. “Entiendo la decisión de Luis Enrique. Vuelvo a estar bien físicamente para representar a la Selección. Me entristece no estar en la Eurocopa, pero lucharé para encontrar mi mejor nivel”

¿Dónde va a jugar Sergio Ramos tras salir del Madrid?

“No hemos pensado en ningún equipo. A partir de enero que es cuando entro en el mercado ha habido alguna llamada, pero nunca he tenido en mente salir del Real Madrid. A partir de ahora buscaremos una opción para mí. El Sevilla es el otro club de mi corazón, pero ahora no contemplo esa opción, igual que ellos no la contemplan para mí. Y nunca me iría al Barcelona, es un 'no' tan grande como el nuevo Bernabéu de grande”, afirmó sobre su futuro.

“No quería hablar de mi familia porque me emociono. Vine siendo un niño, de la mano de mis padres y de mi hermano. He pasado una etapa maravillosa, ahora tengo una gran mujer, mi mujer Pilar, y yo puedo decir que llegué con mi familia y me voy con mi familia. Siempre estaremos unidos. Ellos son mis pilares", explicó el jugador de Camas.

“Nos reunimos la semana anterior y le dije al presidente todo lo que le tenía que decir. Me quiero centrar en lo que hemos vivido, que hizo que cumpliera un sueño. Me quiero quedar con ese cariño que me ha transmitido. La única diferencia que ha habido con el club es un año. En ningún momento tenía una renovación por partidos ni nada”, zanjó el defensa.

Antes, Sergio Ramos tuvo su homenaje por parte del club en la sala de prensa de Valdebebas. El club blanco le puso un vídeo con sus goles, sus mejores momentos de blanco, y Sergio Ramos no cambió el rostro, un semblante serio y sin perder de vista el homenaje que le habían preparado en el Real Madrid para empezar su despedida, que duro poco más de tres minutos.

Nada volverá a ser como lo que he vivido aquí, pero se abre una nueva etapa y ojalá pueda añadir algún título más a mi palmarés

“Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós. Ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid”. En ese momento, Sergio Ramos rompió a llorar y tuvo que parar por las lágrimas. El capitán estaba con mucha emoción y no pudo contener las lágrimas en el discurso de su adiós.

“Quiero agradecer al club, a ti presidente, a mis compañeros, a los empleados del club, que los considero familia y veo la cara de todos vosotros y es imposible no emocionarse. Y como no agradecer a la afición. Me hubiera gustado despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. Siempre os levaré en el corazón.

Me hubiera gustado despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu

“Nada volverá a ser como lo que he vivido aquí, pero se abre una nueva etapa y ojalá pueda añadir algún título más a mi palmarés. Más que un hasta siempre es un hasta luego, porque más tarde o más temprano, volveré”, finalizó el de Camas.

Florentino: "Siempre serás el hombre de la Décima"

Florentino Pérez tomó la palabra para despedir a Sergio Ramos: “Este acto es un acto lleno de sentimientos para todos los madridistas, y también para mí. Como presidente del Real Madrid no es un día fácil, han sido muchos años junto a Sergio. No olvidaré ese 8 de septiembre de 2005 cuando Sergio Ramos llegaba para ser jugador del Real Madrid. Fue mi primer fichaje de un jugador español para el equipo".

"Estábamos convencidos de que su llegada iba a marcar una época. Has trazado una de las trayectorias más espectaculares de nuestro club. Me siento enormemente orgulloso de lo que has realizado y de lo que has conquistado, eres una de las grandes leyendas del Real Madrid. Te has ganado el respeto y la admiración de todos. Nuestros aficionados siempre te tendrán en el corazón. Gracias por luchar siempre hasta el final. Siempre serás el hombre de la Décima”, dijo el presidente del Real Madrid.

“Más allá de estos números, siempre serás uno de los capitanes más queridos. Te damos las gracias por agigantar la leyenda del Real Madrid y hacer que el club sea más admirado. No es un día fácil. Siempre has sido alguien especial para mí. Te deseo que seas feliz con los tuyos y que está siempre será tu casa. Una leyenda como tú siempre será uno de los mejores embajadores del Real Madrid”.