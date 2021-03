Sergio Ramos y el Real Madrid, sin acuerdo a tan solo 100 días de terminar su contrato

Sergio Ramos y el Real Madrid siguen sin llegar a un acuerdo. Al capitán blanco le quedan tan solo cien días para romper toda vinculación con el club después de 16 temporadas juntos. Desde los despachos del Santiago Bernabéu se puso sobre la mesa una oferta de una temporada más aplicando la reducción salarial correspondiente por la pandemia del coronavirus –sobre un 10%- pero el jugador no ha respondido.

Sus últimas palabras sobre la renovación han sido hace dos semanas cuando reconoció sobre su futuro que “no hay nada nuevo, ya me gustaría”. Ramos quiere continuar en el Real Madrid pero la propuesta del club no le acaba de convencer.