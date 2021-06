El capitán del Real Madrid, le queda cada vez menos para manifestarse sobre su futuro en el conjunto blanco. Sergio Ramos acaba contrato el 30 de junio y no sé conoce si continuará o no en el equipo presidido por Florentino Pérez. Las últimas noticias que se han tenido es que el Sevilla le ha hecho llegar una oferta de 5 años al camero, mientras el futbolista manda mensajes enigmáticos en sus redes sociales, donde aparece con cajas, de una posible mudanza o hace gestos extraños cuando mira las cuatro torres de Madrid.

La oferta del Madrid era un año más y la rebaja salarial del 10% derivada de la situación del Covid, Sergio Ramos no estaba de acuerdo con estas condiciones porque consideraba que se había ganado un contrato mejor en el terreno de juego. Después de una temporada convulsa donde el capitán blanco no ha tenido continuidad y se ha lesionado constantemente puede que esa oferta no le parezca tan mal, ya que ni si quiera ha sido convocado por Luis Enrique a la Eurocopa.