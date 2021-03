Los padres de Sergio Ramos, sobre el futuro de su hijo: "Que siga en el Madrid"

A 92 días para terminar su contrato con el Real Madrid , Sergio Ramos celebró su 35 cumpleaños en la concentración de la Selección Española. El capitán de La Roja no ha podido festejarlo con una ampliación de contrato con el equipo blanco, pero en las próximas semanas podría haber una decisión sobre su futuro . Los padres de Sergio Ramos le visitaron en el hotel de concentración, aprovechando que España juega en Sevilla, y le llevaron una tarta de regalo de cumpleaños.

Sergio Ramos cumple 35 años sin renovación en el Madrid

Sergio Ramos sigue sin estar en perfectas condiciones tras su operación de rodilla. El defensa reapareció con el Real Madrid ante el Elche, jugó contra el Atalanta en la Champions, y después no entró en la convocatoria de Zidane antes de ponerse a las órdenes de Luis Enrique en la Selección. Ramos jugó media parte ante Grecia, pero no disputó ni un minuto ante Georgia. Ante Kosovo en Sevilla, habrá que esperar para ver si juega o no.