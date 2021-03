Sergio Ramos y el Real Madrid siguen sin acuerdo para la renovación de su contrato. El capitán es libre desde este mes de enero y el próximo 30 de junio expira su vinculación con el conjunto blanco. El propio jugador reconoció en las últimas horas que “ no hay nada nuevo, ya me gustaría ”.

Eso sí, Ramos no tiene prisa y quiere esperar al final de la temporada para ver si cuenta con alguna oferta superior de otros clubes. El capitán y el Real Madrid aún no han dado el paso definitivo, en un ambiente de cordial siguen sin llegar a la firma definitiva.

"Creo que puedo estar 3, 4 ó 5 años al máximo nivel"

Sergio Ramos dejó claro que, además de estar "tranquilo", todavía puede "estar tres, cuatro o cinco años al máximo nivel". "Es cierto que voy a cumplir 35 años, pero llevo muchos años cuidándome y creo que aún puedo estar tres, cuatro o cinco años al máximo nivel. Cuando me falte la ilusión me echaré a un lado, pero si las lesiones me respetan, mi mentalidad me va a acompañar porque sé cómo hacerle ver que no se puede vivir del pasado".