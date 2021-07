Cuando le han preguntado sobre la estrella del PSG, Kylian Mbappé, y el futuro el camero ha declarado que “me gustaría que siguiera aquí, a mí me gusta jugar con los mejores y creo Mbappé es uno de ellos”. También ha hablado de la posibilidad de jugar junto a Messi: “Siempre lo he dicho, Leo es uno de los mejores jugadores, por no decir del mejor. No depende de mí pero obviamente siempre tendría sitio en mi equipo”.