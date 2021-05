Sergio Ramos se vuelve a lesionar y peligra su final de temporada con el Madrid

No ponen fecha estimada, pero el duelo que sí está claro que se va a perder es el de la jornada contra el Sevilla donde el Madrid se juega mucho en cuanto al título. Ramos regresó al equipo, y como titular, el pasado miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea en Stamford Bridge, después de superar una lesión muscular que le había mantenido varias semanas de baja.

Su entrenador en la previa del Sevilla habló sobre este nuevo contra tiempo. "El otro día jugó porque estaba al cien por cien. Después del partido se resintió y no queremos arriesgar", afirmó. "Sergio, lamentablemente, se ha resentido de la lesión. Lo importante es que se recupere. El resto se va a arreglar y ojalá que se arregle rápidamente", dijo sobre su futuro.

"Lo que quiere es estar con el equipo, y el otro día estaba al cien por cien. Después de 90 minutos se resintió algo, no podemos hacer nada. El primero que está jodido es él, que quería estar con el equipo en este tramo final de temporada", indicó.

Su futuro en el aire

No está terminando de la mejor forma la temporada. Las lesiones le han atacado este año como a otros muchos compañeros y se le añade que todavía no ha resuelto su futuro. Su relación con el club está siendo muy fría. Desde la institución no se bajan de su oferta y el jugador cree que esta es insuficiente para un futbolista como él que lo ha dado todo.