Positivo por coronavirus. Es la última mala noticia que ha recibido Sergio Ramos en este gafado año 2021 para él. El capitán del Real Madrid comenzó mal el año con una indisposición estomacal después de celebrar la Nochevieja en Sevilla con su familia y familiares más cercanos. Ramos no pudo comenzar el nuevo año sobre el césped contra el Celta de Vigo.

Además el arranque del año no era baladí para el camero. El defensa lo hizo como agente libre tras no llegar a un acuerdo de renovación con el Real Madrid. El club se mantiene en su oferta de una temporada más pero con reducción salarial. Ramos insiste en que se ha ganado con su trayectoria de blanco un último esfuerzo económico al que no llega el club por la pandemia del coronavirus.