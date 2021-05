Sergio Ramos y Florentino Pérez no están negociando la renovación de contrato del jugador sevillano. El capitán del Real Madrid acaba contrato en 49 días y aún no ha firmado una ampliación de contrato. La negociación es inexistente y la renovación está en punto muerto , aunque su entorno ha desmentido que Sergio Ramos vaya a fichar por el PSG .

No hay contacto ni diálogo y todo se va a dejar para los últimos días de la Liga. Sergio Ramos y Florentino Pérez siguen firmes en sus posturas y no hablan de la renovación del defensa, aunque el tiempo para llegar a un acuerdo se va agotando. El Madrid cuenta con Militao, Nacho y David Alaba, aún sin ser oficial, y tiene la intención de vender a Varane si no renueva este verano. El francés acaba contrato en 2022 y podría salir gratis en un año.