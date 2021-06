El camero siempre entendió que esa propuesta no estaba a su altura y su silencio constante fue interpretado como una negativa a continuar. Ahora Ramos ve como el club ya trabaja en una vida sin él y espera una última llamada de Florentino Pérez.

Ramos estaría dispuesto a aceptar una oferta mínima del Real Madrid para continuar. El defensa ya no ve con malos ojos seguir otra temporada más con una reducción de sueldo, según ha publicado el diario AS.

El equipo blanco ha filtrado que ya trabaja en la despedida de Ramos . Desde la directiva quieren que el sevillano tenga un acto acorde a los 22 títulos que ha ganando con el Real Madrid. Son días para planificar su despedida, no para negociar una renovación que estuvo sobre la mesa durante más de seis meses.

Sergio Ramos, sin involucrar en exceso a su hermano y representante René, ha llevado personalmente con Florentino Pérez el asunto de su renovación. Esto puede hacer que tanto el jugador como el presidente lleguen a un acuerdo ‘in extremis’ para resolver su continuidad. No es fácil pero cara a cara puede llegar la solución de urgencia. Eso si, siempre será a la baja y con una respuesta en menos de 22 días.

Ancelotti se mantiene al margen

“Lo que sé es que el Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones que tiene con la mejor plantilla posible. Sobre Sergio Ramos, he llegado ahora, tengo que hablar con el club y lo vamos a hacer en los próximos días. No me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti y pasó lo tenemos que aceptar todos”, dijo.