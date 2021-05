Sergio Ramos y Florentino Pérez, más fríos que nunca: su no saludo en el palco del Di Stefano

El tiempo corre en contra y de momento no hay noticias sobre la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid. Su relación con el Madrid cada vez es más fría y esto se puede personificar entre el central y el presidente blanco que se cruzaron en el palco del Alfredo Di Stefano y ambos hicieron esfuerzos para no dirigirse ni la mirada.

El Madrid no se mueve de su oferta inicial y el capitán blanco cree que se merece que el club haga unos esfuerzos por retenerlo, mientras tanto el tiempo pasa y el 30 de junio se acerca. A esto hay que sumarle que Nacho y Militao se están saliendo y la posible llegada de Alaba por lo que la institución blanca no se ve apurado para renovar a toda costa a Ramos. Los dos quiere continuar unidos, pero lo cierto es que hasta ahora no hay entendimiento.