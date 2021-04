Se da la anécdota que Ramos se encuentra en una habitación de al que no puede salir aunque quisiese. Según ha explicado su mujer Pilar Rubio la llave está desaparecida: “Sergio está en una habitación encerrado, lo que pasa es que los niños han cerrado con llave por fuera y no encontramos la llave ”.

Meditando la renovación o un adiós

Ramos considera que se ha ganado sobre el césped un último esfuerzo económico del Real Madrid y esas diferencias son las que hacen que no haya acuerdo. La directiva quiere que el sevillano siga pero él lo medita. Ahora encerrado en una habitación.

Los protocolos en su casa

Pilar Rubio también aprovechó la ocasión para narrar los protocolos que siguen tras el positivo de su marido Ramos: “Yo estoy bien, los niños están bien, todos negativo . De momento muy bien. Estoy un poco frustrada porque no puedo salir”.

“Tenemos unos protocolos, yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantallita y hay veces que me la pongo también. Es que yo no quiero pillarlo, que tengo muchas cosas que hacer" puntualizo.