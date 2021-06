Quedan 30 días para que Sergio Ramos deje de ser futbolista del Real Madrid. El capitán y el conjunto blanco no llegan a un acuerdo para ampliar su contrato tras meses de congeladas negociaciones. La última oferta desde las oficinas del Santiago Bernabéu apuntan a un año más de contrato pero aplicando una rebaja salarial justificada por la pandemia del coronavirus.

Ramos no ve con buenos ojos esa rebaja de un 10% de su sueldo y para aceptarla pide dos años de vinculación. El club blanco se mantiene firme en su oferta. Florentino Pérez ha realizado un movimiento estratégico al anunciar el fichaje de David Alaba como nuevo referente en al defensa. El futuro del sevillano en Madrid se complica.

El Real Madrid ha presentado de forma oficial este martes la camiseta con la que jugará la próxima temporada. Varios jugadores posan con la elástica de Adidas junto a varios aficionados. Pero al contrario de otras temporadas Sergio Ramos, capitán del club, no aparece en las imágenes.

Se queda fuera también de la Eurocopa

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha reconocido que "duele no defender a España" en la próxima Eurocopa, pero se ha mostrado comprensivo con la decisión de Luis Enrique y ha explicado que "es mejor descansar y recuperarse bien del todo" para volver a su máximo nivel la próxima temporada.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", lamentó Ramos en sus redes sociales.