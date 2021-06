Las preguntas que a Sergio Ramos le hubiera gustado que respondiera Florentino Pérez: "Ya tendrá su oportunidad de explicarse"

El propio Sergio Ramos ha declarado que muchas preguntas las debería contestar el presidente y que le resultaba raro que no estuviera presente. Aunque le ha agradecido sus palabras y los años trabajando juntos. Sobre la ausencia de Florentino Pérez, Ramos ha contestado “Yo di la oportunidad de que diéramos una rueda de prensa conjunta, me hubiera gustado que hubiera estado aquí, pero ya llegará el momento en el que él se explique”

El discurso de Florentino Pérez

"Hoy no es un día fácil para mí. Me siento enormemente orgulloso de lo que has conquistado. Eres una de las grandes leyendas del Real Madrid, y has sido un capitán emblemático durante años. Siempre serás el hombre de la Décima. Tu minuto 93 en Lisboa es el símbolo de lo que representa este club", dijo dirigiéndose al propio Sergio Ramos.