El año maldito de Sergio Ramos: lesiones, coronavirus, sin Eurocopa y aún sin renovar

Sergio Ramos no irá a la Eurocopa 2020 como ha confirmado el seleccionador Luis Enrique en su lista. Un año maldito para el camero que no ha parado de lesionarse en 2021, en el Real Madrid no ha tenido continuidad y ha tenido más de un problema con su renovación que todavía está sin resolverse. Ramos está a la espera de la decisión sobre los juegos olímpicos y si fuera convocado por De la Fuente, en caso de no ir ya habría acabado la temporada para él.