Sergio Ramos, sobre su renovación en el Real Madrid: “Me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera”

El jugador del Madrid estrena el documental La leyenda de Sergio Ramos este viernes

Ramos dice que se ha ganado el derecho a decidir sobre su futuro

El capitán del Madrid termina contrato y aún no ha renovado

Sergio Ramos está de estreno este viernes con un nuevo documental sobre su carrera deportiva y su vida privada: La leyenda de Sergio Ramos. El jugador del Real Madrid ha hablado sobre su renovación con el equipo blanco y ha avivado aún más los comentarios sobre su continuidad en el Santiago Bernabéu. Ramos y Florentino Pérez aún no han llegado a un acuerdo para la ampliación de contrato y el defensa ya puede firmar libre por cualquier equipo.

Tanto Sergio Ramos como el Real Madrid se han cansado de decir que las dos partes quieren llegar a un acuerdo, pero la realidad es que aún no hay un acuerdo para ampliar el contrato. El capitán del club blanco ha hablado sobre la renovación en el nuevo documental que se estrena este viernes en Amazon Prime. Ramos estará de baja un mes y se pierde el Clásico y los cuartos de final de la Champions.

“Me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera. Estoy de puta madre y los años que vengan rendiré al máximo nivel. Si no, me quedo en mi casa. Si no, no me merecería la pena. Que esté bien con mi edad no es casualidad. Venimos de años atrás sembrando”, dice en un avance de lo que será su nuevo documental: La leyenda de Sergio Ramos.

Pero no es de lo único que va a hablar el defensa del Real Madrid. A los 18 años salió de Sevilla rumbo a la capital de y su marcha de Nervión fue muy criticada entonces. Ahora, Sergio Ramos da su versión de qué pasó con Del Nido y de lo que se le contó a la afición andaluza.

"No perdonaré el dolor que pasaron mis abuelos o mis padres"

“El mayor error fue no dar explicaciones. Dejé que otros contaran la historia por mí. Mi fichaje por el Real Madrid fue un traspaso acordado entre clubes. Florentino Pérez y José María del Nido eran los presidentes. Jamás fue el pago de una cláusula como se vendió. Eso generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y siempre tendré”. Explica Ramos.