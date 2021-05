Sergio Ramos está en un escenario que no se podía imaginar hace solo unos meses. El sevillano se ha quedado fuera de la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa 2020 y está a poco más de un mes de acabar su contrato con el Real Madrid. Florentino Pérez se ha mantenido firme en su oferta de renovación y Ramos no tendría una propuesta mejor de otro club para la próxima temporada.

El defensa del Real Madrid está triste y se siente traicionado por Luis Enrique tras la decisión del seleccionador. Sergio Ramos ha trabajado en los últimos meses para estar a punto en el tramo final de la temporada y entiende que no está en la lista por motivos que no son deportivos . Según pudo saber Deportes Cuatro, el Madrid le mandó un informe a la Selección dando el ‘ok’ al estado físico del jugador de Camas.

Y por si fuera poco su decepción al no estar en la próxima Eurocopa 2020, Sergio Ramos tiene la incertidumbre de su futuro . El capitán del Real Madrid aún no ha renovado su contrato con el equipo blanco, y está a solo un mes de ser un jugador libre. Según apunta Antonio Romero en El Larguero de la Cadena SER, el sevillano no tendría una oferta mejor sobre la mesa de ningún equipo grande de Europa.

El Madrid ve inevitable hacer una renovación en el vestuario

Ramos no estaría de acuerdo con la oferta de renovación del Real Madrid porque cree que se ha ganado sobre el terreno de juego una mejora, pero el club blanco tiene decidido cómo actuar. El Madrid ve que hay que hacer una limpia en el vestuario , como afirma Antonio Romeo en la SER, y no vería mal que el primero en salir fuera el capitán sevillano.

Modric renueva hasta 2022

"No hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y no hay mejor sensación que estar jugando en el Bernabéu. Todos quieren llegar al Real Madrid y yo he tenido la suerte de estar aquí, voy a cumplir el décimo año y no hay nada mejor que representar a este gran club. Han sido nueve años de sueños y espero que la décima temporada sea también especial", deseó Modric en declaraciones a los medios del Real Madrid.