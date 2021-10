La marcha de Ronald Koeman no ha mejorado en nada la situación del Barça. El equipo comenzó con algo más de energía ante el Alavés , pero rápido volvieron a las andadas y volvieron a mostrar la desgana de los últimos partidos. Esto no fue lo peor de todo para el Barcelona en el encuentro anodino disputado en el Camp Nou.

Agüero fue el primer en caer y no una cosa menor. El argentino sufrió una taquicardia y aunque está bien tendrá que pasar una pruebas médicas que exige el protocolo en estos casos para evitar sustos. En el segundo tiempo las lesiones cayeron por partida doble.

Gerard Piqué se iba cojo y era uno de los más preocupantes. El central no daba señales de que era cansancio y veremos si puede estar en Ucrania, al igual que Nico que se resintió muscularmente. Fue uno de los mejores ante el Rayo y ante el Alavés volvió a demostrar su calidad. Parece el menos grave de todos y se verá si podrá estar en los próximos partidos.

Todas estas se suman a una larga lista que ya tenía el Barça. Pedri, Dembélé, Ansu Fati y Araujo también se encuentran en la enfermería por lo que el nuevo entrenador interino tendrá que hacer encaje de bolillos para confeccionar un once que salve al club blaugrana del próximo encuentro y le mantenga vivo en Europa.

El ahora entrenador del Barça habló tras el partido sobre el empate. "Con la de que hemos hecho el trabajo, pero no hay recompensa. En el descanso hemos tocado varias teclas que han dado resultado, pero nos han empatado en una jugada aislada. El palo, ocasiones... Te quedas con esa sensación de que no lo has conseguido".