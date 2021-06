Saúl por Bernardo Silva el cambio con el que sueña el Atlético de Madrid

El que ha sido un estandarte para la afición atlética e ídolo durante años, Saúl Ñíguez, está muy cerca de salir este mercado de verano . La poca continuidad durante la temporada, la cantidad de jugadores de su perfil y la explosión de Marco Llorente, le han hecho perder sitio y minutos. The Times publica que hay una posibilidad de trueque con el Manchester City en el que los ingleses se harían con Saúl a cambio de que Bernardo Silva acabe con la camiseta rojiblanca.

Saúl ha perdido su lugar en el once de gala del Atlético de Madrid durante esta temporada, a pesar de jugar 41 partidos en todas las competiciones no ha demostrado su gran nivel durante este curso, aportando solamente 2 goles y 1 asistencias para el campeón de liga . Es cierto, que muchos de estos partidos ha salido de suplente o ha sido cambiado antes de acabar el partido, algo que al jugador le gustaría cambiar y por ello se plantea una salida este verano.

Bernardo Silva un cambio de garantías

El jugador portugués de 26 años, llegó al Manchester City por 75 millones (incluidas las variables) del Mónaco. Este año ha perdido la titularidad indiscutible en el equipo de Pep Guardiola, en la premier solamente ha jugado 26 partidos. El Atlético de Madrid no vería de malos ojos un posible cambios de cromos, eso sí los de Mancheste r pedirían algo más de dinero puesto que considera que el valor de mercado de Bernardo es mayor.

Vitolo también en la rampa de salida

Desde la gestión deportiva del club no es la primera vez que Vitolo aparece en los rumores de salida. El jugador canario lleva varias temporadas sin mostrar su mejor versión, en esta estaba claro que el Cholo no confiaba en su nivel de juego puesto que ha sido de los jugadores con menos minutos de la plantilla. Su contrato acaba el año que viene por tanto es prioritaria su venta en este verano para que no salga libre en 2022.