Saltan las alarmas con Ansu Fati: sigue 'tocado' de la rodilla y el Barça evita que juegue en Vallecas

Ansu Fati, recién renovado y con unas molestias en la rodilla derecha, finalmente es baja para el partido de La Liga Santander que su equipo disputará ante el Rayo en Vallecas. El Barça no quiere correr ni el más mínimo riesgo con el canterano tras su gravísima lesión de la rodilla izquierda.

El propio Ronald Koeman adelantó en la víspera que, pese haber incluido al punta hispano-guineano en la lista de convocados, no iba a correr riesgos con él y que podría no viajar a Madrid si esta mañana, como así ha sido, no se sentía al cien por cien. Ansu realizó un esfuerzo nulo para intentar igualar a Vinicius en 'El Clásico'.