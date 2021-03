Jaume Roures niega haber avalado al Barça pero tendrá un hombre de su confianza en la directiva azulgrana

"No he prestado ningún aval personal ni he abonado a nadie ninguna cantidad", indicó Roures en un comunicado que hizo público este jueves. "Una sociedad vinculada personalmente a mí, Orpheus Media, SL, y que está totalmente al margen de Mediapro, ha garantizado a Banco de Sabadell SA una póliza concedida a los miembros de la junta directiva del FC Barcelona", puntualiza.