Ronald Koeman: “¿Por qué se tuvo que ir Messi si luego fichas a uno por 55 millones?”

Ronald Koeman no era el entrenador que quería Joan Laporta en el Barcelona. El neerlandés continuó tras la llegada del presidente culé, pero los malos resultados y la crisis culé hicieron que el entrenador saliese por la puerta de atrás y dejará su sitio a Xavi Hernández . Koeman rompe su silencio en una entrevista en ‘Algemeen Dagblad’ y no entiende la salida de Leo Messi si luego se hicieron fichajes de 55 millones de euros.

“Ante la insistencia de la dirección deportiva accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Luego cuando ves que poco después de dejar ir a Messi fichan a alguien por 55 millones te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi? ”, dijo el neerlandés.

Y también recordó que él tenía una plaga de lesionados y no pudo exprimir todo lo que tenía la plantilla: “No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador. Todavía me resulta doloroso. Estaba trabajando con muchos lesionados y ahora Pedri vuelve a estar en forma, Ousmane Dembélé... Ahora se puede ver todo”.