Roberto Martínez niega contactos con el Barcelona: “Ha sido un periodo difícil”

¿Hubo contactos con el Barcelona? ¿Llamó alguien del club azulgrana al seleccionador belga? “No, no se han puesto en contacto conmigo. Ha sido un periodo difícil porque parece que no quieres contestar, que escondes alguna cosa. Los rumores siempre están ahí, y ya se me han hechos muy largos los rumores. Ya sabes cómo funcionan. Cuando pierdes dos partidos, se cuestiona el puesto y cuando las cosas van bien, te acostumbran a que los rumores estén ahí", dijo Martínez en El Larguero de la Cadena SER.