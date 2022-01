Roberto Gómez, tras la eliminación del Barça: "Xavi no está hundido, está muerto"

Xavi Hernández se ha llevado dos fracasos en apenas horas. Primero perdió la Supercopa de España de Riad y este jueves la Copa del Rey. Dos fracasos que empañan su llegada iluminada al banquillo del Barcelona. Roberto Gómez lo tiene claro: “ Xavi no está hundido, está muerto en el Barça ”.

"Hay que felicitar al Athletic porque ha sido mejor que nosotros. Juegan muy ordenados y si no igualas la intensidad en los duelos, en las segundas jugadas y en la estrategia es complicado. Es un día difícil de digerir para nosotros con la derrota y los jugadores lesionados", lamentó el técnico.

Xavi, por otro lado, no quiso valorar el penalti por mano de Jordi Alba que acabó dando la victoria al Athletic. "Valoro mi trabajo y el de mi equipo, no del árbitro. No gano nada con valorar la jugada", zanjó.