Roberto Gómez, sobre la 'rajada' de Xavi contra Dembélé: "Se le está acosando y es denunciable"

Xavi Hernández ha puesto un ultimátum definitivo a Dembélé

El Barça le va a buscar una salida si no renueva

El agente del jugador asegura que no van a sucumbir a las presiones

La situación de Dembélé con el Barça parece que no tiene punto de retorno. El club está poniendo toda la maquinaria para que el jugador responda y se decida y para muchos como para el periodista Roberto Gómez Ousmane está recibiendo "acoso" y ve injusto el trato que le está brindado la institución culé.

"La presión a la que está siendo sometida Dembélé es de un acoso denunciable, lo mismo que con Umtiti. Mientras que en Madrid a Hazard y Bale nadie les dice nada. A Dembélé se le está acosando", reiteraba Roberto.

Xavi se harta de Dembélé

Xavi Hernández no se lo ha podido dejar más claro a Dembélé. El francés sigue tensando la cuerda y el club se ha hartado. En boca del técnico le han puesto las cartas sobre la mesa. "Con Ousmane estamos en una situación compleja y difícil. El club ha tomado la decisión de que si no renueva habrá que encontrar una solución de salida para el jugador".

"Decidiremos mañana si juega o no. He sido muy honesto con él, no es una situación fácil. Todo o nada. Nos sabe mal, pero lo que prima son los intereses del club".

El entrenador cuando cogió el banquillo culé dijo que Dembélé le había trasladado que se quería quedar, ahora ve que la situación no es tal como le había vendido y se ha hartado. Dijo que no iba a dejarlo en la grada y ya ha soltado que tendrá que estudiar si juega o no.

“El caso Dembélé es complejo, llevamos demasiado tiempo y como club hay que decidir. No tenemos margen salarial y el jugador también debería pensar en el equipo y en el club. ¿Decepcionado con él? No", sentenciaba el entrenador.

El Barça ya temía hace unos meses que esta situación se enquistara y que lo que en verdad pretendiera el jugador y su agente es ir agotando los tiempos para que llegara el verano y se fuera gratis. De esta forma ficharía libre por otro club y se llevaría un prima por llegar sin coste de traspaso. Ya no van a intransigir más y el ultimátum definitivo está encima de la mesa.

El agente de Dembélé se planta

El agente de Ousmane Dembelé, Moussa Sissoko, aseguró antes de estas declaraciones de Xavi que las amenazas al futbolista de no jugar más si no renueva su contrato con el Barcelona "no funcionan" y acusó a los dirigentes del club español de "perder" al jugador "ellos mismos".

"Es una presión que no funciona con nosotros, puede funcionar con agentes amigos del Barcelona, pero no con nosotros", dijo Sissoko a la radio RMC Sport, a la que también señaló que si apartan al jugador del equipo "sería ilegal" y que defenderían sus derechos.

"Si el Barcelona quería negociar, lo que tenía que hacer es sentarse con nosotros. Ahora no hay negociaciones en absoluto", agregó el agente. Añadió que ellos han mostrado su voluntad de negociación, "con condiciones, pero sin cerrar la puerta".

Sissoko reconoció que sus demandas económicas, que pasan por una prima de renovación de 40 millones de euros, son "exigentes", pero aseguró que "las decisiones de carrera de Dembelé no están dictadas por el dinero, porque en ese caso no estaría en el Barcelona".

Según RMC Sport, el francés Dembelé aceptó en 2017 fichar por el Barcelona pese a que tenía ofertas mejores del Manchester United y del Real Madrid.