Roberto Gómez, sobre el caso Dembélé: "Xavi Hernández queda retratado y desacreditado para el fútbol"

Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los nombres de las últimas horas del Barça. Su fichaje en el último día para reforzar la delantera abre más si cabe el debate sobre qué pasará con Ousmane Dembélé. Las tres nuevas incorporaciones hacen que apenas haya sitio y a eso se le une la situación personal que está viviendo con el club por no renovar.

Para mucho esto se está gestionando de manera errónea y deberían retractarse para que el jugador pudiera volver para el equipo. Uno de ellos es Roberto Gómez que ha criticado la gestión del entrenador. "La gente quiere saber si v a jugar o no. Hay alguien que va a quedar retratado y no es Laporta. Si Xavi Hernández no pone a Dembélé queda desacreditado para el fútbol".