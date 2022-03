Una de las promesas que no pudo cumplir fue Messi . El presidente en su campaña aseguraba que si él ganaba las elecciones convencería al argentino de quedarse tras querer marchar el verano anterior. El 1 0 de agosto se anunció su fichaje por el PSG y Laporta tuvo que hacer frente a la marcha de uno de los jugadores más importantes de la historia del club.

Un año después habló de ello y lo que supuso para él. "No la habría querido tomar nunca, pero no estoy arrepentido porque la institución está por encima de todo, incluso del mejor jugador de la historia porque la situación era la que era. Había una realidad y chocamos con ella y parece que después no había nada, pero los que amamos al Barça sabemos que la historia del club continúa", explicó.