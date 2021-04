El Atleti se descalabra ante el Sevilla y se aprieta La Liga (1-0)

El Sevilla salió victorioso del duelo crucial contra el Atleti (1-0) . Los sevillistas fueron muy superiores en el primer tiempo, pero no pudo hacer gol a pesar de que tuvo un penalti a su favor. Ocampos lanzó y Oblak volvió a parar. Los hispalenses fueron más incisivos en ataque y tuvieron su premio con el gol de Acuña en el 70. Los del Cholo no supieron frenar la intensidad del rival y fue superado sin apenas crear ocasiones. Los colchoneros se dejaron tres puntos en el Sánchez-Pijuán y La Liga se aprieta.

Oblak solo no puede

Esto no desanimó al Sevilla y siguió con su misma tónica de dominio. El Atleti no estaba, todo el rato estaba siendo superado por el rival y Bono no tuvo actividad en toda la primera mitad. El Cholo era consciente de ello y antes de que llegara el descanso ya cambió el plantel inicial. Lodi se retiró para dar paso a Correa.