El Madrid no pasa del empate con el Sevilla (2-2) y desperdicia la oportunidad de ponerse líder

El Madrid empató ante el Sevilla (2-2) y desperdicia su oportunidad para ponerse líder. Los hispalenses pudieron a su favor el encuentro con el gol de Fernando en el 21 tras quedarse la defensa dormida. El equipo de Zidane se repuso y se fue arriba para remontar. Asensio hizo el empate en el 63. No le faltó polémica al encuentro. Martínez Munuera pitó penalti a favor de Benzema que quedó anulado por otro previo de Militao por mano. Ivan Rakitic no falló para poner el resultado a su favor. El Madrid no bajó los brazos y en el descuento hizo el empate tras una carambola.