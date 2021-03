El Barça sigue de dulce y gana al Osasuna (0-2)

No hubo resaca pero tampoco fue un ciclón el cuadro catalán. Koeman no movió su once tipo, con Griezmann por Dembélé, sin derroches de energía pero sabedor de que no pueden fallar si quieren pelear la Liga. Osasuna mordió pero no mojó ante Ter Stegen y quiso presionar de inicio. El partido arrancó abierto, con Calleri aguantando bien el balón para dar opciones a los locales.