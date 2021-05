El Barça se desinfla ante el Levante (3-3) y no duerme líder

El FC Barcelona no pasó del empate en el Ciutat de Valencia (3-3). El Barcelona parecía que en los primeros 45 minutos había solventado el encuentro, pero faltaría la emoción de la segunda. Avisó Pedri antes de marcar su gol en el 34, pero el que abrió la lata fue Messi con un remate de bolea cayéndose. El conjunto culé salió dormido tras el descanso e hicieron la igualada en dos minutos por mediación de Melero y el comandante Morales. Dembélé marcó en el 64 para poner de nuevo la ventaja en el marcador. El partido no estaba decidido y llegó Sergio León en el 83 para poner las tablas de nuevo. El equipo de Koeman no hizo los deberes y desaprovecha la oportunidad de meterle presión a Madrid y Atleti.