El Atleti se estrella en el Coliseum y no pasa del empate ante el Getafe (0-0)

El Atlético de Madrid vuelve a conceder puntos al empatar (0-0) con el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. De nuevo los de Cholo volverían a demostrar que no están en su mejor momento goleador. El encuentro fue igualado y no hubo un claro dominador. Joao que salió desde el banquillo marcó, pero se lo anularon.

El Atleti tendrían ventaja en los últimos 20 minutos al quedarse el Getafe con uno menos por la expulsión de Nyon . Soria y Oblak hicieron grandes paradas. Al final los rojiblancos apretaron y las tuvieron muy clara, pero no quiso entrar o el portero azulón lo paró. El líder vuelve a dejarse dos puntos y Madrid y Barça le recortan puntos.

El líder empezó bien , con intensidad y un juego al primer toque en busca de espacios en ataque, pero no logró abrir la lata. En verdad, el único disparo a puerta con peligro fue de Carrasco , en un desmarque que vio bien Correa a los siete minutos. Además, los del 'Cholo' tuvieron un montón de saques de esquina, pero poco a poco el Getafe logró cortar esa creación del rival y sufrir menos.

Los de Bordalás pudieron tener una buena opción si Olivera fuera diestro y no zurdo, en un no remate en posición ideal, pero apenas generó en ataque el cuadro local. Aleñá probó a Oblak justo antes del descanso y el rechace no lo supo aprovechar Maksimovic, en una acción cómica por dudar entre buscar el penalti o el balón.