Llorente le da la victoria por la mínima al Atleti ante el Elche y mantiene el liderato (0-1)

Un Atleti de más a menos

El delantero volvió a marcar en el 64, pero de nuevo lo hizo en fuera de juego por lo que el tanto no subió al marcador. Toda la mordiente de la primera parte desapareció en esos primeros impases del segundo y el Atleti volvió a jugar con fuego, no tanto porque el Elche les creara peligro, sino por no cerrar los partidos antes. En una jugada casi al final tras una jugada a balón parado el árbitro decretó penalti a favor del Elche, pero lo falló Fidel y se mantuvo el 0-1 que le da el liderato en solitario al Atleti.