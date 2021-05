Al Atleti no le tiembla el pulso y vence con solvencia a la Real Sociedad para seguir siendo líder (2-1)

Los rojiblancos salieron con las ideas claras desde el principio

Los minutos fueron pasando en favor del Atlético que no se vieron apurados en ningún momento hasta en los últimos diez minuto. El Cholo fue metiendo cambios para dar refrescos entre los que se encontraba Joao Félix que sigue sin tener hueco en el once. La Real metió el miedo en el cuerpo a la final con un disparo al palo en el 79. El que no falló fue Zubeldia que tras un córner se encontró un balón muerto en el área para hacer el 2-1 en el 82. No quería sufrir el Atleti, pero lo terminó haciendo.