El representante de Bale carga contra Zidane: "Las lesiones y los desencuentros con él le frenaron"

Que la relación entre Bale y Zidane no era la mejor era un secreto a voces, pero ahora su representante la ha vuelto a poner de manifiesto. Jonathan Barnett habló en el Mirror cargó contra el entrenador francés y le ha achacado los males del galés.

Barnett relató un momento en la carrera de Bale en el que no incidía en el juego del Madrid en la primera etapa de Carletto. "Le dije a Bale. "Sé que tu representante habló con el presidente. ¿Por qué no viniste a hablar conmigo de lo que quisieras?". Él dijo: "Sí, vale, sin problema". Aseguró que el presidente le dijo que era complicado atender su petición porque no solo era cambiarle a él sino que implicaba de cierta forma al resto del equipo.