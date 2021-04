El regreso más esperado de Hazard: el belga vuelve con la mira puesta en la Champions

Eden no fue explosivo, algo lógico tras su falta de ritmo, pero sí que se ofreció a sus compañeros y repartió juego. También sacó un saque de esquina que remató Militao y que por poco no termina en gol. El belga se movió en la posición del 10 y filtró un pase a Vinicius que no aprovechó. A repartir se atrevió, pero no a encarar cuando tenía la oportunidad prefería tocar con el compañero que tuviera más cerca. Le falta esa confianza y chispa que se le lleva pidiendo hace tiempo y tras este esperado regreso se espera que aparezcan.