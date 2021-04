¿Qué récord quiere batir Ramos?

Al término del tercer partido clasificatorio del Mundial de Catar de 2022, el seleccionador dejó claro que Sergio Ramos no tenía problemas físicos y los partidos que había o no jugado habían sido decisiones meramente "técnicas". "No tiene más complicación lo de Ramos. Yo decido cuáles son los jugadores que están mejor para empezar. Es cierto que Ramos está bien pero acaba de salir de una lesión de la que se ha recuperado rapidísimo. Esa es la realidad, no hay ningún problema. Juegan los que están en mejor disposición. Que os guste o no, eso es ya otra película".