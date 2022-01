Benzema y Vinicius llevan al Madrid a la victoria ante el Valencia (4-1)

El Real Madrid consiguió un importante triunfo ante el Valencia (4-1). En el Santiago Bernabéu no faltó de nada. Ocasiones fútbol y polémica. Alderete derribó a Casemiro y Hernández Hernández lo tuvo claro: pitó la pena máxima. Karim Benzema no falló desde los once metros. El conjunto de Bordalás se quedó atascado tras esta acción y Vinicius hizo sangre. Primero en el 52 con una gran combinación con el francés y el segundo en el 60 tras un rechace a disparo de Asensio. Los ché pudieron recortar distancias. Mendy agarró a Marcos André y el colegiado pitó penalti. Courtois paró en primera instancia el disparo de Guedes, pero el rechace le volvió a caer al portugués y no falló. Benzema también quiso su doblete y en el 87 cerró el encuentro con un gran gol.