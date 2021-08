El culebrón de Mbappé y el Real Madrid no ha hecho nada más que empezar. El mercado de fichajes alcanza su recta final y es aquí donde el club blanco prepara su tentativa final. El jugador quiere jugar en Madrid, pero el PSG no se lo va a poner fácil por lo que el conjunto merengue ha diseñado una hoja de ruta para intentar el fichaje hasta el último suspiro.

Si algo aventaja el Madrid es que su presidente y Al Khelaifi tienen muy buena relación y quieren valerse de esta para poder tener más fácil de cara a su objetivo. En los últimos 10 días esperan que todo se cueza a fuego lento y que esta amistad no se resquebraje por acelerar los tiempos.

Si todo esto sigue su curso y el presidente del PSG no accede a la venta, el Madrid lanzaría su oferta definitiva y formal el 29 de agosto por Mbappé. En esta se pondría toda la carne en el asador y podría superar los 150 millones de euros.

El cuarto punto clave es la confianza en el francés. Hasta ahora se ha mantenido firme y no se ha doblegado a a las presiones del PSG ya que su gran deseo es terminar en el Real Madrid. En el club blanco confían que si finalmente no se pudiera llegar a hacer el fichaje, el delantero mantuviera esta misma línea y no prolongara su contrato para así el verano que viene salir gratis.