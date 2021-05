El Real Madrid dará vía libre a Zidane en el vestuario pero le comunica que habrá algunas líneas rojas

El Real Madrid va a vivir un verano frenético en lo deportivo. El conjunto blanco afronta una revolución en la plantilla tras una temporada sin títulos , algo que no pasaba desde hace una década en la 'Casa Blanca'. Con la incógnita todavía de si Zidane seguirá o no al frente del banquillo, Florentino Pérez tiene claro que hay algunas líneas rojas que no se podrán cruzar.

Algunos pesos pesados del vestuario saldrán este verano

Sea como fuere, el Real Madrid no acabará disgustado con Zidane , puesto que desde el club blanco entienden que Zizou se ha ganado por méritos propios el poder decidir si continúa o no al frente del banquillo merengue. Pese a todo, desde el club blanco son optimistas y creen que el exjugdor aceptará continuar en el banquillo. Una teoría que también cuenta con el respaldo de Karim Benzema.

Modric se gana la renovación, dentro y fuera del campo

"No hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y no hay mejor sensación que estar jugando en el Bernabéu. Todos quieren llegar al Real Madrid y yo he tenido la suerte de estar aquí, voy a cumplir el décimo año y no hay nada mejor que representar a este gran club. Han sido nueve años de sueños y espero que la décima temporada sea también especial", deseó Modric en declaraciones a los medios del Real Madrid.