Cada vez son más fuertes los rumores que colocan a Cristiano Ronaldo de vuelta en el Real Madrid tras una etapa en la Juventus donde no ha cosechado los éxitos que esperaba, sobre todo a nivel internacional. Aunque el Real Madrid no contempla , en principio, su vuelta, existe un plan económico en el conjunto blanco por si se acaba decidiendo acometer el traspaso.

La fiscalidad español juega en contra de su vuelta

La situación económica del Real Madrid no es nada boyante tras el paso de la pandemia del coronavirus y la vuelta de Cristiano Ronaldo podría ser un as de la manga por si no se consiguen los fichajes de Mbappé o Haaland. Y sobre todo, una opción que gusta mucho a la afición merengue y también al núcleo duro del vestuario blanco, a favor del regreso del futbolista luso.