El Real Madrid perdonó a Zidane una cláusula de 10 millones tras su marcha: en el club siguen dolidos por su carta

La carta de Zidane que provocó el enfado de Florentino Pérez

“Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiera sido un poquito diferente a la de otros entrenadores. No pedía privilegios, sino un poco más de memoria. Hoy la vida de un técnico en el banquillo de un gran club es de dos temporadas, no mucho más. Para que dure más tiempo las relaciones humanas son esenciales. Hay que cuidarlas. Por eso me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios creaban interferencias negativas con la plantilla, creaban dudas y malentendidos”